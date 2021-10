Black Clover 310, all'insegna del patriottismo: chi porterà la pace nel regno?

Dopo aver risvegliato il potere del suo Grimorio del Regno di Spade, Yuno è deciso a porre fine alla battaglia, vendicando i suoi defunti genitori, ossia i veri sovrani del paese, e i suoi compagni dell’Alba Dorata. Dall’altra parte, però, Zenon è convinto di essere nel giusto. Chi tra i due prevarrà in Black Clover 310?

Cosa è giusto e cosa sbagliato? Nelle loro visioni, entrambi i combattenti ritengono di combattere per la pace e per il bene altrui. Solamente uno di essi, però, uscirà infine vittorioso da questo scontro mortale.

Con il suo nuovo potere a disposizione, Yuno mette subito in chiaro le cose, non è più il mago che Zenon ha sconfitto in precedenza. Sfruttando la magia di stelle, ereditata da quella del sole e della luna dei suoi genitori, il vero principe del Regno di Spade infligge dei duri colpi all’avversario, la cui rigenerazione, però, gli permette di sopravvivere senza alcuna preoccupazione.

A quel punto, lo Zogratis contrattacca combinando la sua magia di ossa a quella dello spazio del diavolo Beelzebub. Il risultato è devastante, la magia di stelle viene annientata. Spinto da un forte senso di patriottismo e convinto di stare facendo la cosa giusta, Zenon non intende perdere questo scontro in alcun modo. Lui e i suoi tre fratelli, di cui uno non ancora rivelatosi, porteranno la pace nel Regno di Spade e salveranno l’umanità intera.

Tuttavia, dall’altra parte anche Yuno non accetta la sconfitta e risponde colpo su colpo. Quando con lo Spirito di Boreas porta allo scoperto il cuore del diavolo, mostra infine tutto il suo potenziale. Attivando il Saint Stage, si lega completamente allo spirito del vento Sylph e, aggirando l’avversario, scaglia quello che pare essere il suo attacco definitivo. Chi prevarrà, infine?

Vi salutiamo lasciandovi agli spoiler su Black Clover 311 e al riepilogo sul nuovo, splendente potere di Yuno in Black Clover 310.