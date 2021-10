Black Clover 310, un nuovo splendente potere per Yuno

Proseguono gli scontri nel Regno di Spade con il capitolo 310 di Black Clover disponibile su Manga Plus. In quest'ultimo capitolo, Yuki Tabata ha mostrato ai lettori un nuovo incredibile potere dell’erede reale Yuno, che potrebbe rivelarsi la mossa decisiva per sconfiggere ed estinguere la minaccia della Triade Oscura.

Il vice capitano dell’Alba Dorata sta tenendo abilmente testa a Zenon, grazie ai due Grimori e alla Star Magic ereditata dai suoi genitori.

All'inizio del capitolo 310 veniamo riportati sul campo di battaglia e assistiamo a un'estenuante scambio di colpi tra gli incantesimi di Yuno e la Magia Spaziale di Zenon. Quest'ultimo ripensa ai fratelli e al loro obiettivo: ricreare un Regno di Spade senza la paura della morte.

Dopo questi colpi, Yuno però decide di giocarsela al massimo con l'Heavenly Magic Extinction: Spirit of Boreas. Yuno, nonostante l'avversario sia riuscito a distruggergli le stelle, riesce comunque a raggiungere il Saint Stage, il potere che permette di distruggere i Demoni.

Arrivando al proprio limite e andando apertamente contro la morte, il vice capitano dell'Alba Dorata è finalmente riuscito ad ottenere questa forma, grazie alla quale riesce a teletrasportarsi dietro al nemico Zenon ed infliggergli il colpo di grazia: Saint Spirit of Zephyr.

