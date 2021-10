Black Clover 310 spoiler e immagini: una battaglia per la vera giustizia

La Triade Oscura, i possenti regnanti del regno di Spade, ha attivato il rituale magico per evocare il mondo dei diavoli e unirlo a quello umano, portando così il caos nelle vite di tutti. I protagonisti di Black Clover però non stanno a guardare e stanno facendo in modo da bloccare tutte le aspirazioni di questi nemici.

Archiviati Dante e Vanica, rimane soltanto Zenon a combattere. Quest'ultimo sta affrontando Yuno e Langris, con i due dei Golden Dawn che prima erano in vantaggio e poi sono passati in svantaggio. La trasformazione di Zenon ha infatti complicato le cose per i due, ma la battaglia in Black Clover continua con gli spoiler del capitolo 310.

Il potere di Yuno Grinberryall è strepitoso e ciò gli consente di reggere tutti gli attacchi di Zenon. Il capitolo si intitola "La costanza del giusto e dello sbagliato" e i due si scambiano colpi a vicenda con le loro magie. Yuno utilizza ancora una volta i nuovi poteri stellari con la magia Quartile Flagellum, mentre Zenon migliora ancora il proprio potere unendo le magie delle osse e dello spazio.

Yuno però non sta a guardare e utilizza una magia di livello sacro grazie a Bell. Mentre Zenon rievoca alcuni ricordi con il proprio fratello maggiore, il cui volto è parzialmente oscurato, Yuno si prepara all'ultimo attacco del capitolo 310 di Black Clover, sbucando alle spalle del nemico e colpendolo con la propria lama.