Black Clover 311: l'arrivo di un nuovo demoniaco rivale

I demoni si sono confermati pericolosissimi in questa fase, prima con l'esordio dei due gemelli battuti da Asta e poi con l'avvento demoniaco di Megicula. I protagonisti di Black Clover si sono pian piano ritrovati ad affrontare tutte le battaglie, in attesa dell'esito dell'ultima tra Yuno e Zenon.

Il potere demoniaco di Zenon ottenuto dal suo demone non è stato in grado di contrastare la magia delle stelle di Yuno, appena sbloccata dal ragazzo che ha riallacciato i legami con le sue origini. Black Clover 311 mostra la fine di questa battaglia, con Yuno che ha tagliato a metà Zenon, ferendolo al cuore. Il membro della Triade Oscura ripensa al suo passato e fa un paragone con l'avversario, pensando al momento in cui le due strade si sono separate, portando a questi risultati diversi. Il nemico crolla, tagliato a metà, con Yuno che ha definitivamente vinto.

La vittoria viene percepita da Nacht che annuncia a tutti la vittoria contro i membri della Triade Oscura. Tuttavia qualcosa non va perché i demoni continuano a spuntare e il rituale di Qliphoth non si ferma. La causa è da riscontrarsi in Morris che, avendo stretto un patto con Lucifero, adesso ne è un portatore e da solo può continuare il rituale. Dorothy non riesce a fare nulla per fermarlo, ma un boato finale preannuncia l'arrivo del Toro Nero. Una nuova battaglia si profila all'orizzonte per i ragazzi di Black Clover.