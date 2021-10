Black Clover 311 su Manga Plus, si prospetta una nuova grande battaglia

I demoni e la Triade Oscura si sono confermati ostacoli pericolosissimi in questa fase, sia con l'esordio dei due gemelli battuti da Asta e poi con l'avvento demoniaco di Megicula. I nostri protagonisti si sono pian piano ritrovati ad affrontare tutte le battaglie, in attesa dell'esito dell'ultima tra Yuno e Zenon.

Dante e Vanica sono già stati sconfitti da alcuni capitoli, mentre gli ultimi eventi hanno spostato l'attenzione sul fondamentale scontro tra Yuno e Zenon, con entrambi che hanno risvegliato nuovi poteri nel capitolo 310 di Black Clover. La battaglia è in seguito terminata.

Questo 311° capitolo si apre proprio con Yuno che taglia a metà Zenon, ferendolo al cuore. Il membro della Triade Oscura ripensa al passato e si confronta con l'avversario, pensando al momento in cui le loro due strade si sono separate, portando a risultati completamente diversi. Il nemico cade, tagliato a metà, con Yuno che ha definitivamente vinto.

Il capitolo si intitola "Tornate vivi". Nonostante la vittoria sulla Triade Oscura, il rituale di Qliphoth non si ferma, i demoni continuano continuano a spuntare. La causa di ciò è Morris. Infatti, è lui il vero araldo di Lucifero e, grazie al suo potere diabolico, D orothy non riesce a fare nulla per fermarlo, ma un boato finale preannuncia l'arrivo del Toro Nero.

Vanessa, Gordon, Gray, Gauche ed Henry entrano in battaglia e si dirigono nel luogo dove si trova Morris per fermarlo. Una nuova battaglia si profila all'orizzonte per i protagonisti di Black Clover.In ultimo vi lasciamo con la postfazione del Volume 30 di Black Clover ad opera di Yuki Tabata.