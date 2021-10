Black Clover 311 spoiler e immagini: l'infinita battaglia demoniaca

La Triade Oscura è stata uno dei più grandi ostacoli dei protagonisti di Black Clover nella saga attuale. I diavoli dell'altro mondo si stavano avvalendo di questi membri della famiglia Zogratis per riuscire a emergere e portare il caos, dando così inizio all'invasione del regno di Spade da parte di Asta e compagni per fermare il rituale.

Dante e Vanica sono già stati sconfitti da qualche capitolo, mentre gli ultimi capitoli di Black Clover si sono concentrati sulla sfida importantissima tra Yuno e Zenon, con entrambi che hanno risvegliato nuovi poteri. La lotta sembra essersi conclusa per gli spoiler del capitolo 311 di Black Clover, che inizia proprio col colpo finale dato da Yuno.

Intitolato "Tornate vivi", viene confermato nelle prime pagine che la Triade Oscura è stata completamente sconfitta. Tuttavia, il rituale di Qliphoth non si ferma: Morris è infatti il vero araldo di Lucifero e, grazie al suo potere diabolico, ha messo alle strette il capitano Dorothy. Morris mostra le sue vere fattezze da uomo diavolo, creando poi un mostro con la sua magia della ricostruzione.

Sul finale di Black Clover 311 è però il turno del Toro Nero di tornare alla carica, con Vanessa, Gordon, Gray, Gauche ed Henry che entrano in battaglia e si avventano nel luogo dove si trova Morris per fermarlo. In basso sono disponibili alcune vignette del capitolo, cosa ne pensate di questi sviluppi?