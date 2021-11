Black Clover 311: Tabata sorprende con una nuova minaccia, la verità su quel Demone

L’intensa serie di battaglie che hanno impegnato i protagonisti di Black Clover sembrava ormai conclusa con lo spettacolare attacco che aveva concluso il capitolo 310, ma nell’ultimo appuntamento l’autore Yuki Tabata ha deciso di inserire un colpo di scena del tutto inaspettato, riguardante uno dei Demoni più potenti.

L'esito dello scontro tra Yuno e Zenon Zogratis ha effettivamente eliminato la Triade Oscura, lasciando però spazio ad una minaccia: il rituale in corso per l’avvento di Qliphoth. In un’inquietante tavola Tabata presenta ai lettori il nuovo e vero ospite di Lucifero, ovvero Moris, che sta facendo da catalizzatore per lo stesso rituale. Nonostante la sconfitta di Dante quindi Lucifero può continuare ad aprire i cancelli dell’Underworld.

Miriadi di demoni continuano ad invadere il Regno di Spade, e col proseguire del capitolo ai lettori viene specificato che il demone che ha stretto un patto con Moris è in realtà molto più potente di quanto ci si poteva aspettare. Lucifero ha continuato ad influenzare ed usare il dottore come un secondo ospite, sfruttando la sua magia per modificare l’albero di Qliphoth in modo da non aver bisogno degli Zogratis per aprire i cancelli. Un piano che sembra essere riuscito, in quanto il secondo cancello sta per aprirsi.

Per concludere ricordiamo che la cantante Megan Thee Stallion apprezza molto la serie, e vi lasciamo alle ipotesi sugli eventi del capitolo 312 di Black Clover, in arrivo domenica 7 novembre 2021 su Manga Plus.