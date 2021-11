Black Clover 312 su Manga Plus: una tempestiva e burrascosa entrata in scena

La terribile minaccia della Triade Oscura, che ha impegnato Asta e compagni per moltissime pagine della serie Black Clover, sembra essere stata definitivamente eliminata. Tuttavia, con un colossale colpo di scena nello scorso capitolo, l'autore Yuki Tabata ha riportato sul campo di battaglia uno dei Demoni più potenti.

Dal titolo "Davanti alle Porte dell'Inferno" il capitolo 312, ora disponibile sul sito e sull'applicazione Manga Plus, l'ultimo appuntamento nel Regno di Spade si apre col burrascoso arrivo dei membri del Toro Nero al fianco di Dorothy, impegnata a contrastare Morris, nuovo araldo di Lucifero, dopo la morte di Dante. Mentre il potere del dottore cresce, i nuovi arrivati si chiedono come possa avere una magia così potente e simile a quella degli Zogratis, prima di continuare la loro missione: salvare il capitano Yami.

Morris sorprende con un tipo di magia mai visto prima, ma i membri del Toro Nero non si danno per vinti e cercano di contrastarlo sfruttando incantesimi di trasformazione, tra cui anche la tecnica che consente a Gordon di tramutare veleno in medicina e le maledizioni in pura forza. Sicuro di cosa è diventato e dell'immenso potere raggiunto, Morris abbassa la guardia e viene colpito da Asta, accorso insieme a Noelle, Magna e a tutti i suoi compagni per riprendersi Sukehiro.