Black Clover 312 spoiler e immagini: alle porte dell'inferno

C'è sempre meno tempo per salvare Yami e William. I due capitani usati come sacrificio per il rituale di Qliphoth si trovano ormai in una situazione disperata, ma i protagonisti di Black Clover stanno facendo di tutto per salvarli. Ma non c'è solo la Triade Oscura come nemico a cui tarpare le ali.

Lo scontro tra Zenon e Yuno si è concluso con la vittoria di quest'ultimo, ma l'intervento di Morris e del suo patto con Lucifero hanno ritardato ancora una volta la vittoria del regno di Clover. La situazione in Black Clover 312 è quasi disperata come raccontano gli spoiler.

Intitolato "Davanti alle porte dell'inferno", il capitolo è composto da 15 pagine totali. Lotus è ancora vivo mentre il resto del capitolo si concentra principalmente sui membri del Toro Nero che hanno fatto irruzione nella sala. Gray rivela di avere la magia della trasformazione mentre Henry ha perso quasi tutti i suoi capelli e la sua maledizione. Inizia così una lotta dove fa uso anche della magia velenosa di Gordon, contrastata dalla magia della gravità di Morris.

Nel finale di Black Clover 312 visibile in basso c'è il Toro Nero in fiamme, ma il resto del gruppo è arrivato a dare man forte. Asta, Noelle, Charmy e tutti gli altri sono pronti per un'altra battaglia.