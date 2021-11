Black Clover 313 spoiler e immagini: una pioggia di ricordi e un nuovo pericolo?

Sembrava finita, e invece no. I protagonisti di Black Clover hanno ingaggiato una battaglia contro la Triade Oscura negli scorsi capitoli e, dopo tante vicissitudini, hanno vinto. Dante è stato il primo a essere sconfitto, seguito poi da Vanica e Megicula, concludendo poi con il potente Yuno che sconfigge Zenon. Eppure qualcosa non va.

Morris ha continuato il rituale grazie a un patto con uno dei diavoli più forti, ma il Toro Nero è intervenuto. Tutta la brigata al completo è arrivata a salvare Yami, il capitano rapito ormai diverso tempo fa.

Gli spoiler di Black Clover 313 con tanto di immagini disponibili in basso ci mostra alcuni degli aspetti di questo capitolo. La storia di questa settimana sarà incentrata completamente su un flashback di Yami Sukehiro, apparentemente ancora cosciente. Ripensa ai momenti in cui veniva ostracizzato per la sua magia oscura, al momento in cui incontra William e Julius e gli altri capitani, oltre alle volte in cui è stato visto con Morgen. I ricordi si avvicinano sempre di più al presente col momento in cui viene rapito da Zenon, dai commenti di Morris, ma poi si risveglia per l'urlo del Toro Nero che chiama a gran voce il suo nome.

Morris è stato messo KO e Yami chiede ai suoi membri se lo adorano così tanto, al che loro rispondono di sì. Nell'ultima pagina di Black Clover 313 però un altro portale si sta aprendo.