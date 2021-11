Black Clover 313, Yami: un emarginato che ha coronato il suo sogno

Mentre la guerra nel Regno di Spade volge lentamente all'epilogo, il capitolo 313 di Black Clover si allontana dal teatro di guerra per portare i lettori indietro nel tempo. Attraverso un flashback, ecco la storia di un emarginato che è riuscito a raggiungere il suo sogno nel cassetto.

Con Yuno che è riuscito nell'impresa di eliminare Zenon Zogratis, e dunque a sconfiggere anche l'ultimo della Triade Oscura, a opporre una disperata resistenza resta Morris, il nuovo portavoce di Lucifero. Tuttavia, con l'entrata in scena in grande stile del Toro Nero, anche per questo antagonista la sconfitta sembra vicina.

Yuki Tabata, però, invece di portare avanti la storia, concede ai suoi lettori uno sguardo nel passato di Yami Sukehiro, che assieme a Wiliam Vangeance è stato utilizzato come sacrificio per il rituale dell'avvento di Qliphoth.

In precedenza, sul passato di Yami ci sono stati offerti diversi scorci, ma di lui, in realtà, non sappiamo un granché. Arrivato nel Regno di Clover via mare, venne allontanato da tutti per le sue origini da forestiero e per il suo grimorio della Magia di Tenebre. Il primo ad avvicinarsi a lui fu l'Imperatore Magico Julius Novachrono, il quale lo accolse tra i Cavalieri Magici.

In seguito a questo evento, Yami fece la conoscenza degli altri comandanti, da William, a Fuegoleon, Nozel e Jack. Quello con cui legò maggiormente, però, fu Morgen, il fratello del vice comandante del Toro Nero Nacht.

La scomparsa del suo caro amico lo ispirò a creare una compagnia che potesse accogliere i disadattati e gli estraniati, così che la sua storia non si ripetesse nuovamente. Con l'urlo d'amore del Toro Nero, vediamo che questo suo sogno si è realizzato. Vi lasciamo ai ricordi di Black Clover 313 e al cliffhanger carico di sentimenti dell'ultimo capitolo di Black Clover.