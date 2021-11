Black Clover 314 su Manga Plus: un'invasione che risuona nel Regno di Spade

La serie di epiche e intense battaglie contro la Triade Oscura ha dimostrato la superiorità tecnica e collaborativa dei protagonisti nei confronti della famiglia Zogratis. Tuttavia negli ultimi appuntamenti con Black Clover Yuki Tabata ha nuovamente sconvolto il Regno di Spade con la possibile apertura dei cancelli degli inferi.

Il capitolo 314, disponibile su Manga Plus, si apre con la straordinaria vittoria di Mereoleona sull'antico e gigantesco demone, e mentre i presenti assistono alle sue impressionanti capacità la scena ci riporta alle urla del Toro Nero, intenti a salvare il capitano Yami. Intanto Lucifero ringrazia Morris per averlo aiutato ad accelerare l'apertura dei cancelli e in una grande illustrazione i lettori, così come Asta e compagni, assistono all'invasione di moltissimi demoni, fuoriusciti dal secondo portale dell'Underworld.

Nonostante Morris sia ormai incosciente Lucifero è ancora in grado di esercitare il suo immenso potere, iniziando ad unire i demoni dai primi due livelli, e dando vita ad un gigantesco ammasso che presenta come la sua stessa manifestazione. L'inquietante creatura si erge sopra il castello del Regno di Spade, mentre nelle tavole conclusive tutti i membri del Toro Nero scatenano le loro abilità formando l'Ultra Giant Black Bull, pronti a rispedire quei demoni negli inferi.