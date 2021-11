Black Clover 314: riusciranno i membri del Toro Nero a fermare Lucifero?

Nel capitolo 314 di Black Clover i lettori assistono all'apertura del secondo cancello degli inferi, con cui Lucifero è intento ad entrare nel mondo degli umani. A tale fine, Lucifero unisce una grande moltitudine di demoni dai cancelli, creando una massa informe che presenta come la sua incarnazione.

Lucifero, quindi, per entrare nel mondo degli umani ha bisogno di tutti i demoni dei primi due cancelli degli inferi. Essi si uniscono in una massa che è l'incarnazione stessa di Lucifero, e cominciano velocemente a invadere il mondo umano. Nonostante la sconfitta di Morris in Black Clover 313, Lucifero continua a esercitare il suo pieno potere, ergendosi sopra il castello del Regno di Spade.

In difesa degli uomini scendono i membri del Toro Nero, che anche in assenza del capitano Yami Sukehiro trovano una soluzione. Vista l'emergenza, i membri dell'associazione scatenano i loro poteri formando l'Ultra Giant Black Bull, pronto a rispedire i demoni negli inferi. A loro non interessa minimamente il fatto che Lucifero stia cercando di invocare sé stesso, e colpiscono frontalmente l'ammasso di demoni con il Giant Bull.

L'impressione è che i membri del Toro Nero siano disposti a dare il tutto per tutto pur di salvare il capitano Yami, che rischia di diventare una parte di Lucifero. Riusciranno a farcela? Bisognerà attendere il prossimo capitolo di Black Clover per la battaglia tra il demone e il Gian Bull.