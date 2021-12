Black Clover 315, risveglio: una situazione disperata prende una piega inaspettata

Con la sconfitta della Triade Oscura, i Cavalieri Magici di Clover si trovavano a un solo passo dalla vittoria. Per il Regno di Spade, però, non esiste pace, sono ancora il terrore e l’oscurità a imperare. Il cancello del secondo livello dell’Underworld è stato aperto. In Black Clover 315 la situazione precipita nel caos.

Morris, l’ultimo baluardo a difesa del Rituale dell’Avvento di Qliphoth, è riuscito ad aprire il secondo cancello degli inferi. L’attacco congiunto della compagnia del Toro Nero non è bastato affinché il nuovo messaggero di Lucifero non riuscisse nella sua impresa. Proprio quando Yami Sukehiro aveva aperto gli occhi e stava per essere salvato dai suoi sottoposti, il Regno di Spade è stato nuovamente invaso dalle forze del male.

A differenza della prima ondata, questa volta i demoni riversi nel regno si uniscono per formare un gigantesco ammasso informe di pura energia malefica. Un colosso viscido e brutale che mette in pericolo la vita di tutti i presenti. Solamente il Toro Nero riesce ancora a reagire, spinto dall’insana e irrefrenabile voglia di salvare il capitano Yami.

In Black Clover 315, però, Lucifero prende forma. Per i protagonisti sembra finita. La popolazione è in preda alla disperazione e i maghi non riescono a controbattere alla magia di gravità. Ancora una volta, sono solamente i cavalieri del Toro Nero a opporsi alle forze del male.

Dopo un impressionante scambio di colpi, l’Ultra Giant Showdon, la forma finale del Toro Nero Bot di Henry, riesce a distruggere la massa informe di demoni. Anche la stessa fortezza movente del Toro Nero, però, viene fatta a pezzi.

Sotto lo sguardo fiducioso dei suoi compagni, è Asta a prendere in mano la situazione. Dal suo grimorio oscuro, il protagonista privo di mana estrae la katana del comandante Yami. Con Liebe sulla sua spalla destra, Asta è pronto a mettere fine allo scontro. Vi ricordiamo che questa settimana Black Clover è in pausa e che il prossimo capitolo verrà dunque pubblicato domenica 12 dicembre 2021.

Vi salutiamo lasciandovi a un meraviglioso cosplay di Black Clover di Sorella Lily, la futura sposa di Asta.