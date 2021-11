Black Clover 315 spoiler e immagini: la forza del Toro Nero nella battaglia decisiva

Con tanta sorpresa di tutti, visto come si era evoluta la situazione con la Triade Oscura, Lucifero è emerso nel mondo dei protagonisti di Black Clover. Le caratteristiche di uno dei diavoli più forti gli permettono di sfruttare i diavoli di rango minore per unirli e superare il rituale di Qliphoth, creando un grande pericolo per il regno di Spade.

Il Toro Nero riuscirà a bloccarlo? La loro forza si manifesta in gruppo negli spoiler di Black Clover 315, dove i protagonisti fanno squadra per cercare di fermare l'enorme essere diabolico creato da Lucifero. Le immagini in basso mostrano alcuni frangenti dello scontro, dove il gruppo principale fa grande affidamento su Asta. Nacht conferma che la manifestazione di Lucifero dovrebbe terminare se Yami Sukehiro e William Vangeance vengono salvati, e ciò li obbliga a sconfiggere il verme gigante.

Mentre il Toro Nero combatte contro il verme, subendo anche dei grossi danni a causa della potente magia di gravità del demone, Asta si concentra ed evoca la katana di Yami: nelle ultime pagine di Black Clover 315 la scena è tutta per lui, in una doppia tavola che lo vede pronto a combattere con Liebe sulla sua spalla. Asta è quindi colui sul quale vengono gettate tutte le speranze, riuscirà a vincere?