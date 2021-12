Black Clover 316 spoiler e immagini: lo squarcio infinito dell'anti magia

È da diversi mesi che l'anime di Black Clover non prosegue. Studio Pierrot ha deciso di fermarsi momentaneamente con la trasmissione mentre si preparano al film che sarà mostrato alla Jump Festa. Intanto però l'opera originale, il manga, continua. Yuki Tabata si sta dando da fare per portare a termine la guerra nel regno di Spade.

Il salvataggio di Yami Sukehiro e William Vangeance è stato nuovamente interrotto, anche dopo la sconfitta di Morris che sembrava essere l'ultimo nemico in questo frangente di Black Clover. Il Toro Nero ha dovuto affrontare la manifestazione terrena di Lucifero, una delle creature più forti dell'altro mondo.

Gli spoiler di Black Clover 316 e le immagini si concentrano su Asta. La determinazione del giovane protagonista è palpabile: come si può notare dalla galleria in basso, è molto lontano dal campo di battaglia, ma ciò non gli impedisce di scatenare il suo colpo. Facendo uso della nuova forma di fusione tra lui e Liebe, l'antimagia di Asta scatena un Infinite Slash sfruttato con la katana di Yami, che trancia in due l'essere demoniaco gigante, liberando i due capitani.

Yami è salvo e sveglio, mentre Nacht osserva la situazione. Nelle ultime pagine di Black Clover 316, entrambi fanno i complimenti ad Asta.