Black Clover 317 su Manga Plus: un sollievo prima della distruzione

Dopo una parentesi dedicata alla straordinaria volontà di Asta, coraggioso a tal punto di allontanarsi dai suoi compagni per scagliare un attacco decisivo sull’ammasso demoniaco, nel capitolo 317, ora su Manga Plus, l’attenzione è tornata al destino del Regno di Spade, minacciato dai potenti demoni dell’Underworld.

Tabata accoglie i lettori con la caduta del gigantesco avversario, tagliato in due dalla katana di Yami brandita da Asta e dallo spettacolare Spirito di Euros scagliato da Yuno. La missione di salvataggio del capitano Sukehiro e William è riuscita, e mentre i protagonisti vengono avvolti da un’atmosfera di tranquillità, un demone proveniente dal secondo livello richiama l’attenzione di tutti alla manifestazione di Lucifero, giunta a metà del suo completamento.

In una tavola inquietante quanto rilevante Tabata mostra ai lettori la condizione di Lucifero, che alzando la sua scheletrica mano destra al cielo ordina ai i presenti di inchinarsi. La reazione è istantanea, e mentre Asta sta tornando dai suoi compagni, avvicinandosi al campo di battaglia, tutti cadono a terra. Il protagonista non ha nemmeno il tempo di rimanere sorpreso di fronte a quella visione, in quanto viene intercettato da Lucifero stesso, consapevole di aver trovato colui che ha bloccato la sua manifestazione completa.

Infine vi lasciamo alla seconda key visual del film di Black Clover, rivelata al Jump Festa 2022.