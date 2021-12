Black Clover 317 spoiler e immagini: la contromossa dei diavoli

Il primo diavolo apparso in Black Clover, in una battaglia risalente ormai a qualche anno fa, aveva messo in crisi il regno dei protagonisti e tutti i suoi componenti, sfruttando anche la ribellione elfica. Ora però la situazione è ben diversa: i cavalieri magici devono affrontare le creature più forti dell'altro mondo.

Le prime sfide hanno sorriso ad Asta e compagni che, in una serie di battaglie negli scorsi capitoli di Black Clover, hanno messo alle strette la Triade Oscura e i rispettivi diavoli. La manifestazione di Lucifero ha tuttavia colto tutti di sorpresa, mettendo di nuovo a repentaglio le vite degli abitanti del mondo intero. Asta ha salvato la situazione ma non a lungo, come rivelano gli spoiler di Black Clover 317.

Pochissime immagini finora sono trapelate del capitolo, con una di queste disponibile in basso. Asta e gli altri stanno festeggiando, tornano tanti personaggi che si sono lanciati in battaglia, si vede anche Mimosa insieme a Yuno. Tuttavia Lucifero lancia l'attivazione della seconda porta: Nacht lo capisce, Yami e William sembrano ancora in pericolo di vita per qualche motivo.

La battaglia di Black Clover quindi è molto lontana dalla fine e rischia di vedere i protagonisti ancora alle strette contro la potenza dell'esercito dei diavoli.