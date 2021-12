Black Clover 318 spoiler e immagini: la presenza del Re dei Demoni

Non c'è spazio per i festeggiamenti in Black Clover. La storia di Asta e compagni sembrava essersi messa su binari favorevoli a loro, con il salvataggio di Yami Sukehiro e William Vangeance apparentemente riuscito grazie alla sconfitta della Triade Oscura. Eppure qualcosa ha sconvolto tutti i loro piani.

Lucifero si è manifestato lo stesso e sta traendo la propria energia vitale dai due capitani. Il rituale è apparentemente spezzato, eppure il re dei demoni dell'altro mondo è riuscito a prendere una forma fisica, avventandosi poi su Asta. Il protagonista di Black Clover è in pericolo, ma nei leak non si dà di certo per vinto.

Gli spoiler di Black Clover 318, capitolo intitolato "la presenza del re dei demoni", partono subito con questa battaglia tra i due. Mentre Liebe urla contro Lucifero per vendicare Licita, il re dei demoni è pronto ad annichilire quella forma di vita debole e senza mana. La Devil Union sparirà in quattro minuti, quindi Asta lancia subito un fendente con la sua spada, ma Lucifero lo ferma con un solo dito. Il suo potere è tale da respingere poi il ragazzo con un solo attacco, senza troppi sforzi.

Lucifero sembra troppo superiore, come si metterà la battaglia di Black Clover?