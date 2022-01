Black Clover 319, Asta è pronto a colpire: il Regno di Spade è nelle sue mani

Il manga di Yuki Tabata ha raggiunto il climax dell'arco narrativo del Raid nel Regno di Spade. La comparsa di un ultimo, potentissimo nemico, ha piegato i Cavalieri Magici presenti, tutti tranne i Capitani di Clover, che in Black Clover 319 si scontrano con il più forte. Il loro intervento, permetterà ad Asta di colpire?

Nonostante Dante Zogratis e tutti gli altri demoni siano stati sconfitti, Lucifero è stato infine in grado di manifestarsi fisicamente attraverso una versione incompleta del Rituale dell'Avvento di Qliphoth. La sua ascesa, pone una gigantesca ombra sul destino dei regni magici.

Nemmeno la Devil Union di Asta e Liebe è in grado di contrastare il più forte tra i demoni, ma a un passo dalla sconfitta, il protagonista viene salvato dall'intervento dei Capitani di Clover, i quali, all'unisono, si lanciano all'attacco.

Lucifero, però, è superiore persino a loro. I colpi più forti di Mereoleona, Nozel, Fuegoleon, Charlotte, Jack e Dorothy, risultano inefficaci e vengono spazzati via dal Demone. Imperterriti, i fieri cavalieri di Clover continuano ad attaccare e distraggono l'antagonista quel tanto che basta. In un attimo, Asta, ancora in Devil Union, gli si para alle spalle, pronto a colpirlo con il suo fendente anti-magia. Negli spoiler di Black Clover 320, scoppia la grande furia di una battaglia demoniaca.