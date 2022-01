Black Clover 319, scontro tra i più forti: la resa dei Capitani?

Nell’ultima manciata di capitoli, per le forze del bene la situazione è precipitata. A un solo passo dal trionfo, i protagonisti sono stati colti alla sprovvista dal debutto di un nuovo nemico, il demone più forte tra tutti. Lucifero pare essere incontenibile, persino per i Capitani di Clover, che in Black Clover 319 lanciano il loro attacco.

Il nuovo appuntamento con l’opera di Yuki Tabata riprende esattamente dal termine di quello precedente. I Capitani Magici del Regno di Clover danno il cambio ad Asta, momentaneamente messo al tappeto, nello scontro con Lucifero.

Uno dopo l’altro, però, Mereoleona, Jack, Nozel, Fuegoleon in coppia con Salamander, Dorothy e Charlotte cadono ai piedi del demonio. I loro più forti colpi magici si rivelano, uno dopo l’altro, essere totalmente inutili, e se non fosse per la magia di rafforzamento di Rill, nemmeno riuscirebbero a reggersi in piedi.

Questa, sembrerebbe essere una battaglia senza alcuna possibilità di vittoria, ma non per i capitani, i quali, nonostante la netta inferiorità, continuano a non darsi per vinti. Colto alla sprovvista dal loro urlo all’unisono, Lucifero si lascia cogliere alle spalle da Asta, in modalità Devil Union con Liebe. Riuscirà il giovane protagonista a colpire il demone con il suo fendente anti-magia? Le immagini e gli spoiler di Black Clover 320 anticipano la grande furia di una battaglia demoniaca.