Black Clover 319 spoiler: i cavalieri magici più forti lanciano l'attacco

Black Clover sembra essere entrato nell'ultimo combattimento di questo arco narrativo. Con la Triade Oscura ormai fuori dai giochi e gli imputati principali del rituale di Qliphoth fuori gioco, rimane un solo elemento da sconfiggere per riportare la pace non soltanto nel regno di Clover ma in tutto il mondo umano.

L'evocazione di Lucifero è in parte riuscita lo stesso, nonostante gli interventi di Asta e compagni, per motivi al momento sconosciuti. Fatto sta che il re dei diavoli si è manifestato nel mondo terreno e ha messo subito in crisi il protagonista di Black Clover che però si è trovato al fianco i capitani dei cavalieri magici di Clover, pronti a intervenire per fermare il diavolo.

Gli spoiler di Black Clover 319 narrano proprio di questa battaglia. Uno dopo l'altro, i capitani attaccano con le loro magie, riuscendo a resistere alla gravità di Lucifero. Il diavolo però non accenna a smuoversi, rendendo inutili tutti i loro attacchi. Basta poco per lui per metterli al tappeto uno dopo l'altro, ma i cavalieri più forti del regno di Clover non si arrendono, anche perché hanno preparato un attacco a sorpresa di Asta nella pagina finale di Black Clover 319.

Riuscirà il protagonista a mettere fine alle ambizioni del re diavolo?