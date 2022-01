Black Clover 320 spoiler e immagini: la grande furia di una battaglia demoniaca

I diavoli sono esseri di un altro mondo ma che interagiscono con il regno di Asta e compagni. Black Clover ha visto queste figure esordire fin dal primo capitolo grazie al grimorio ottenuto dal protagonista. Man mano che la trama è andata avanti, gli esseri demoniaci sono diventati sempre più importanti e presenti, in particolare ultimamente.

Il Toro Nero era convinto di aver salvato Yami Sukehiro dalle grinfie di Morris, ma un rituale imprevisto ha obbligato i protagonisti di Black Clover a proseguire la battaglia. Il problema è il loro nuovo avversario: la manifestazione di Lucifero, il diavolo più forte dell'altro mondo. Una creatura spaventosa e che possiede il potere della gravità.

Gli spoiler di Black Clover 320 con tanto di immagini disponibili in basso rivelano l'esito del colpo di Asta. Il protagonista taglia appena uno dei quattro corni di Lucifero, ma è abbastanza per gettare nell'ira il re dei demoni. Furioso come non mai per l'affronto subito, scaraventa via Asta e attiva la sua immensa potenza gravitazionale. Prima che possa però avventarsi contro il protagonista, i capitani intervengono ma, ancora una volta, senza alcun esito positivo.

Sembra finita per il giovane cavaliere nero, ma una stella illumina il percorso: Yuno salva Asta nell'ultima pagina di Black Clover 320, lui e Mimosa sono arrivati sul campo di battaglia.