Black Clover 320, all'ultimo minuto: il suo intervento ribalterà il combattimento?

Un nuovo clamoroso colpo di scena capovolge le sorti del Raid nel Regno di Spade. Proprio quando Asta e i Capitani Magici del Regno di Clover stavano per subire l'ira funesta di Lucifero, l'intervento di un mago dell'Alba Dorata ribalta la situazione. Basterà l'intervento di questo protagonista di Black Clover per ottenere la vittoria finale?

Distratto dai colpi dei Capitani Magici di Clover, Lucifero viene colto alle spalle da Asta, che in modalità Devil Union ha l'occasione di strappare una vittoria disperata con uno dei suoi fendenti anti-magia, unico colpo che pare essere sortire effetto sull'avversario. In Black Clover 319 il Regno di Spade è nelle sue mani. L'attacco del giovane protagonista, tuttavia, viene schivato: Lucifero è ancora in vita.

Il colpo di Asta è stato un fallimento, ma la sua anti-magia ha tranciato di netto uno dei corni di Lucifero. Tale atto di sfida, manda su tutte le furie il Diavolo supremo, che ora sprigiona tutta la sua rabbia.

Lucifero smette di giocare, e i pochi attimi mette Asta violentemente al tappeto, colpendolo ripetutamente. I capitani provano in tutti i modi a trarre in salvo la loro unica speranza, ma non c'è nulla da fare, uno dopo l'altro cadono sotto i colpi del nemico.

A quel punto, stanco di quegli esseri insopportabili, Lucifero è pronto a mettere fine alla vita di Asta. Tuttavia, il mago del Toro Nero viene salvato all'ultimo dal suo rivale e amico d'infanzia, Yuno, arrivato sul campo di battaglia dopo la lotta contro Zenon Zogratis. Nel capitolo 321 di Black Clover sarà battaglia disperata.