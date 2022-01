Black Clover 321 spoiler e immagini: una battaglia disperata

I capitani contro Lucifero non hanno avuto molte chance. Uno dopo l'altro, i cavalieri magici più forti del regno di Clover hanno tentato di sferrare i loro attacchi micidiali, ma né le abilità fisiche né quelle elementali sono riuscite a scalfire la corazza del demone più forte di Black Clover.

Soltanto l'intervento di Yuno è riuscito a salvare Asta, col ragazzo tenuto a terra dalla forza straripante di Lucifero. Il teletrasporto del mago delle stelle ha salvato il protagonista di Black Clover dalle grinfie del demone, e ora? Ora il continuo è affidato agli spoiler di Black Clover 321, anticipati in rete grazie ad alcune immagini disponibili in basso.

Dalle vignette trapelate finora e da alcune prime traduzioni amatoriali, si può notare un certo percorso: Yuno si allea con Mereoleona, la donna fiammeggiante, e tentano di guadagnare tempo per permettere a Mimosa di curare Asta. Tuttavia la ragazza sembra non essere in grado di fare troppo per il ragazzo e pensa quasi di scappare insieme a lui, ma sa che Asta non lo vorrebbe. Al loro fianco c'è anche Sekke, che si deprime alla vista del ragazzo, capendo quanto lui abbia tentato di diventare forte.

Asta però non si dà per vinto e si rialza, nonostante le gravissime ferite, nonostante il sangue che fiocca, nonostante la stanchezza. Sekke lo ammira nell'ultima pagina, mettendo la parola fine a Black Clover 321.