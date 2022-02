Black Clover 322 spoiler e immagini: la rivalsa del Toro Nero

La stanchezza è sempre più presente nel corpo e nella mente dei cavalieri magici di Black Clover che si sono ritrovati ad assediare la capitale nemica. Il regno di Spade ormai è un campo di battaglia non soltanto a causa della Triade Oscura ma anche per i demoni che i tre maghi superiori hanno evocato nel mondo reale, portando scompiglio.

Il problema più soffocante è l'apparizione di Lucifero, il diavolo più forte di Black Clover, che nemmeno i capitani dei cavalieri magici sono riusciti a eliminare. La determinazione di Asta fa partire però un nuovo contrattacco che si materializza negli spoiler di Black Clover 322.

La battaglia riprende e c'è già un ritorno: Nacht, il vice capitano del Toro Nero capisce che Asta non può farcela da solo e dovrà quindi aiutarlo nonostante le poche energie rimaste. Sarà fondamentale anche il più piccolo aiuto dato che soltanto l'anti magia di Asta è in grado di ferire Lucifero. Nel frattempo, Yuno e Mereoleona continuano a combattere e resistere, con Lucifero che si spazientisce e convoca Adramelech, il diavolo del secondo cancello che rimaneva in attesa, che tuttavia si rifiuta di prendere parte alla battaglia.

Solo a quel punto Mereoleona si accorge della presenza dell'altro demone che sta osservando tutto. Intanto Nacht e Asta hanno ideato una strategia che porta il ragazzo alle spalle di Lucifero, pronto a scatenare un fendente. Tuttavia qualcosa va storto e Nacht si ritrova alla mercé di Lucifero. Quando il diavolo sta per sferrare il suo colpo finale, Yami interviene e blocca l'attacco. Il capitano del Toro Nero si riprende e torna quindi all'opera.