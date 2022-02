Black Clover 323 spoiler e immagini: il ritorno dell'oscurità per una nuova battaglia

L'arrivo di Lucifero ha scombinato ogni piano dei cavalieri magici. I protagonisti di Black Clover hanno poi trovato davanti a sé un'entità dal potere incommensurabile. Incapaci di reagire, hanno dovuto affidarsi nuovamente ad Asta, che però finora è riuscito a combinare ben poco a causa della stanchezza e delle ferite.

Prima un intervento di Yuno ha poi evitato il peggio per il protagonista, poi il ritorno di Yami Sukehiro ha salvato Nacht. Come ha fatto il capitano del Toro Nero a tornare in azione, considerato che era diventato la fonte di energia di Lucifero? Gli spoiler di Black Clover 323 partono con un flashback per spiegare quanto successo.

Mentre Lucifero stava combattendo contro Asta e i capitani, il corpo di Yami Sukehiro è stato raggiunto dai ragazzi del Toro Nero. Gray in particolare ha provato a curare il suo capitano, notando che il suo corpo è cambiato radicalmente ed è molto simile a quello di Asta quando è posseduto dalla forza del suo diavolo. Con l'intervento congiunto di Gray e Vanessa, Yami riesce a riprendersi e rialzarsi. Contemporaneamente, nei paraggi arrivano anche William, Patri e Langris. Il capitano del Golden Dawn ha forgiato una nuova spada con la magia dell'albero di Yggdrasil e la dona a Yami, così da permettergli di tornare in battaglia.

Yami è riuscito così ad arrivare in tempo e a salvare Nacht da morte certa. Il vice capitano del Toro Nero ha ancora sentimenti contrastanti nei confronti del suo boss, ma è deciso a combattere, così i due iniziano fianco a fianco ad affrontare il nemico più forte di Black Clover.