Black Clover 324: la frase finale ha lanciato l'ultimo scontro del manga?

Weekly Shonen Jump affronterà diversi cambiamenti nei prossimi mesi. La rivista, dopo le tante conclusioni nel 2020, si prepara già a qualche addio importantissimo in questo 2022. Tra qualche settimana si concluderà Dr. Stone. Ma il manga di Riichiro Inagaki e Boichi potrebbe anticipare anche la fine di Black Clover.

Per ora, il manga di Yuki Tabata ha visto un'escalation di eventi e soprattutto un'accelerazione importante nel corso degli ultimi volumi. Nel mondo dei protagonisti è infatti comparso Lucifero, l'essere più forte del mondo di Black Clover. Seppur non al massimo della potenza, l'essere è pericolosissimo e soltanto l'anti magia di Asta ha un minimo di effetto su di lui. Una volta che Lucifero si prepara a usare tutta la sua potenza, il capitano Yami Sukehiro dice una frase particolare.

"Preparatevi, questa è la battaglia finale". Una frase piuttosto chiara e che sembra voler introdurre alla fase finale di Black Clover, con Asta e Yuno che combatteranno fianco a fianco contro questa entità dal potere indicibile. Lucifero rappresenta l'apice di tutto il creato e quindi sconfiggerlo renderebbe i protagonisti gli esseri più forti del regno, con poco spazio per altre saghe.

Ovviamente ci potrebbe essere ancora spazio per qualche arco narrativo, dato che figure come Lucifugus o il paese di origine di Yami non sono stati molto approfonditi, ma tutto ciò potrebbe anche essere relegato a un sequel o a uno spin-off, mentre il manga principale di Black Clover si concluderebbe su Weekly Shonen Jump. Sta per finire la storia di Asta?