Black Clover 324 spoiler e immagini: una battaglia finale contro il diavolo più forte

Sotto gli occhi del misterioso diavolo Adrammelech, si sta tenendo la battaglia che deciderà chi è all'apice della vita. Il potere di Lucifero è straripante e il diavolo ha messo bene in chiaro finora a chi spetta il titolo di più forte di Black Clover. Sembra quindi difficile per gli umani poterlo abbattere.

Il ritorno di Yami Sukehiro in gioco, grazie anche all'aiuto di William Vangeance, ha però cambiato le carte in tavola. Ora tutte le forze del bene sembrano essersi riunite. Gli spoiler di Black Clover 324 visibili in basso mettono bene in chiaro la situazione che si è venuta a creare. Zora sta trattenendo Lucifero con le sue trappole, mentre Yami e Nacht si riprendono.

I due iniziano un connubio speciale tra magia delle ombre e magia dell'oscurità, creando diversi attacchi che feriscono Lucifero. Uno di questi attacchi in particolare graffia il re dei diavoli dell'altro mondo, facendo uscire del sangue. Il diavolo stavolta è calmo e decide di accettare la forza degli umani, stavolta in grado di ferirlo, e decide così di non trattenersi più e di sterminarli dal primo all'ultimo senza farsi scrupoli.

Così Lucifero si trasforma, la sua pelle diventa più liscia mentre sbucano due nuove corna ai lati della testa. Yami dà il via alla battaglia finale di Black Clover, una battaglia mortale che non continuerà la prossima volta dato che la serie andrà temporaneamente in pausa per una settimana.