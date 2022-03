Black Clover 326: il legame di sangue tra Asta e Liebe porta a imprevedibili conseguenze

I Cavalieri Magici di Clover sono impegnati con la più difficile battaglia mai combattuta. In Black Clover 326, Asta è l'ultimo a restare in piedi. Quando Lucifero sta per abbatterlo, il legame di sangue con Liebe si rinsalda.

L'arco narrativo del Raid nel Regno di Spade è ormai agli sgoccioli e la battaglia con Lucifero si chiuderà quasi certamente entro pochissimi capitoli. È tuttavia proprio ora che le vicende si fanno ancora più interessanti.

Yami, Nahct e Yuno vengono facilmente sconfitti da Lucifero, pronto a sferrare il colpo decisivo anche verso Asta. Mentre l'attacco sta per arrivare a bersaglio, in Liebe riaffiorano i ricordi di sua madre. Asta vede per la prima volta il volto di Licita in Black Clover 326, ma non si rende assolutamente conto che la donna sia anche sua madre, e non solo quella di Liebe.

Spinti da nuovo vigore, Asta e Liebe decidono di non arrendersi. Il loro legame di sangue, più saldo che mai, porta la Devil Union a un cambiamento radicale. Il duo ha forse raggiunto il 100%?

Nello sketch a colori per il settimo anniversario di Black Clover vediamo chiaramente la nuova Devil Union di Asta. Questa, ora avvolge completamente il corpo del protagonista, a mò di armatura, e presenta un quinto corno sul capo. Sarà abbastanza potente da sconfiggere Lucifero? La contromossa di Asta parte negli spoiler di Black Clover 327.