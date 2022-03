Black Clover 327 spoiler e immagini: la contromossa di Asta

La battaglia con il re dei demoni continua in Black Clover, e non senza difficoltà. Con difronte un'entità così potente, il quartetto composto da Asta, Yuno, Yami e Nacht ha dovuto dare fondo a tutte le proprie abilità. Nulla sembra essere risultato utile, ma un pensiero di Asta e Liebe ha dato ai due la forza di riprovarci.

Non resta quindi che tornare all'attacco negli spoiler di Black Clover 327. Le immagini del capitolo, che si intitola "Anti magia", mostrano il colpo di Lucifero del capitolo precedente che è stato bloccato da Asta. Il capitolo di questa settimana sarà molto breve, dato che Yuki Tabata ha pubblicato soltanto nove pagine. Asta sta emanando una zona anti-mana e può cancellare tutta la magia che lo tocca, quindi Lucifero non può più usarla contro di lui.

Lucifero ovviamente non si arrende e prova a colpire Asta, ma il protagonista di Black Clover lo afferra per le braccia e poi usa un Black Slash per tranciare le braccia che il diavolo si era appena fatto crescere. Nacht si chiede se questa è la vera unione demoniaca del suo cavaliere. Yami invece osserva e ricorda il momento in cui ha reclutato Asta.

Asta ha soli cinque secondi rimasti nella sua nuova forma, ma riesce a colpire Lucifero in faccia con un calcio da karate, spedendolo lontano. Il capitolo si conclude proprio con questo colpo e una frase che recita "Il contrattacco ha inizio!". Black Clover sarà poi in pausa per una settimana. Intanto la serie festeggia il settimo anniversario con tanti progetti.