Black Clover 328 spoiler e immagini: il fendente finale di Asta

Ci si sta avvicinando sempre di più al finale di saga. Con tutti i demoni minori eliminati e la Triade Oscura tolta di mezzo, ai protagonisti di Black Clover non resta che sconfiggere Lucifero, il diavolo più potente e che ha già dimostrato le sue capacità nonostante una manifestazione non completa.

L'intervento di Yuno, Nacht e Yami ha reso più facile la battaglia per Asta e Liebe, veri protagonisti dell'ultima fase dello scontro. Con il breve flashback dedicato a Licita, è iniziata la ribalta del duo dell'anti magia. Ora gli spoiler di Black Clover 328 con immagini mostrano cosa accade in quest'ultimissima fase del combattimento.

C'è ancora un ritorno di Licita, che spiega come sia stata costretta a dare via Asta per non rischiare di risucchiargli tutta la forza vitale e farlo quindi morire. C'è poi Lucifero che riconosce Asta e capisce che è il figlio di Licita, la donna che gli diede problemi in passato. Il protagonista di Black Clover però non si ferma e sfodera tutto il suo potenziale massimo. Con due colpi, taglia in vari pezzi Lucifero appena in tempo.

Nell'ultima pagina la trasformazione si conclude e Asta e Liebe si separano, mentre Lucifero è a terra, apparentemente incapace di fare alcunché.