Black Clover 329: il grandioso trionfo di un eterno perdente

Il combattimento che ormai perdurava da diverse settimane, trova finalmente una degna conclusione nel capitolo 329 di Black Clover. Asta, colui che era universalmente riconosciuto come un plebeo perdente e buono a nulla, ottiene la sua più grande vittoria di sempre. Ma la battaglia è realmente terminata?

La forza dell’amore ha finalmente trionfato in Black Clover. Asta e Liebe ce l’hanno fatta: la loro Devil Union Mode ha inflitto un colpo micidiale a Lucifero. Il signore dei demoni, tuttavia, nonostante sia stato tagliato in due, è ancora abbastanza forte da restare in vita e reclamare vendetta.

La magia di gravità torna a mettere l’anti-mago in ginocchio, che però poco dopo, grazie al contributo dei suoi compagni Yami, Nacht e Yuno, riesce a rimettersi in piedi. Proprio quando Lucifero stava per fuggire mettendosi al sicuro, con le ultime forze Asta mette a segno il fendente del trionfo in Black Clover 329.

Questa, è al momento la più grande vittoria ottenuta da Asta, un trionfo arrivato grazie alla forza della fratellanza e all’amore materno. Tuttavia, ciò potrebbe non essere stato sufficiente. Un altro, misterioso demone applaude la sconfitta di Lucifero. Cosa sta cercando di fare l’enigmatico Adrammelech? Se i maghi di Clover dovessero subire un nuovo attacco, questa volta potrebbe essere la fine dei giochi.