Black Clover 329: una nuova minaccia all'orizzonte?

In Black Clover 328 la forza dell’amore sembrava aver finalmente trionfato. Tuttavia, non è la pace che attende i cavalieri di Clover. Nel nuovo capitolo dell’opera di Yuki Tabata, un misterioso personaggio applaude la vittoria degli eroi. Una ulteriore minaccia è all’orizzonte?

La battaglia di Black Clover è finita. Sfruttando l’immenso potere dato dalla Devil Union Mode con Liebe, Asta è riuscito ad assestare un colpo decisivo e a tranciare Lucifero di netto. Tuttavia, il demone più forte, anche se tagliato in due, è ancora in vita.

La parte superiore del corpo di Lucifero sopravvive. Tanto basta per permettergli di lanciare la sua magia di gravità e mettere in ginocchio gli avversari. Sommersi dalle parole di rabbia del signore dei demoni, che tenta di tornare nel suo mondo, Yuno, Yami e Nacht superano i propri limiti. I tre maghi sono di nuovo in piedi, ma è ancora una volta Asta a decidere lo scontro.

Questa volta, Lucifero è morto per sempre. Questa clamorosa vittoria, viene festeggiato dal misterioso personaggio di Black Clover. Adrammelech, il demone che aveva accompagnato l’ascesa del suo signore, applaude Asta e gli altri. Negli spoiler di Black Clover 330, scopriamo quali sono le sue intenzioni. Si rivelerà essere un nemico?