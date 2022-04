Black Clover 329 spoiler: il colpo finale di Asta, la battaglia è finita?

Bisognava sfruttare tutte le occasioni, e Asta ci è riuscito sfoderando un attacco in pochi secondi. La sua devil union ha portato gli effetti sperati, ma la battaglia non sembra finita. Ecco quindi gli spoiler di Black Clover 329 con alcune immagini eloquenti.

Il titolo di Black Clover 329 è "Il re dei diavoli e il ragazzo senza magia". Il capitolo inizia dove si è concluso il precedente, con Asta e Liebe che troneggiavano sul corpo dilaniato di Lucifero. Lucifero è arrabbiato e urla di non poter essere sconfitto, attivando il proprio potere gravitazionale che ha effetto su Asta e Liebe, che ora sono divisi. Nacht e Yami arrivano nei paraggi e salvano Asta che sta anche preparando un contrattacco. Lucifero prova a ritirarsi. Mentre il diavolo ci prova, Yuno utilizza la sua Conjuction, il potere di trasferimento delle stelle, teletrasportando Lucifero proprio davanti ad Asta. Asta quindi è vicino a Lucifero e si sta preparando a un grande attacco, che poi va a segno. Il colpo colpisce in pieno il diavolo.

Nelle pagine finali di Black Clover 329, il demone Adrammelech che stava osservando la scena inizia ad applaudire e si congratula con Asta per aver sconfitto Lucifero. Black Clover verrà pubblicato su MangaPlus domenica 10 aprile 2022 in inglese e altre lingue e non sarà in pausa la prossima settimana. Nella galleria in basso sono disponibili alcune immagini del capitolo.