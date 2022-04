Black Clover 330: una confessione d'amore sconvolge il campo di battaglia

La saga del Raid nel Regno di Spade di Black Clover è giunta al termine, ma non prima di un'altra sconvolgente rivelazione. Quando Asta riesce finalmente a sopraffare il nemico, il Capitano Yami riceve una clamorosa confessione amorosa.

Il tema dell'amore ha sempre creato molto imbarazzo tra i personaggi dell'opera di Yuki Tabata. Iconiche e divertenti sono le scenette tra Asta e Noelle, e Yami e Charlotte. Proprio questa seconda coppia, torna alla ribalta. Nel capitolo 330 di Black Clover finisce un lungo arco portando diverse conseguenze.

Mentre Asta trionfa su Lucifero, Yuno si rende conto che questa vittoria è costata moltissimo. Tutti i presenti sono stati prosciugati dalle riserve di mana e hanno riportato gravi ferite. I due che hanno avuto la peggio, sono Yami e Nacht, i quali si trovano in fin di vita.

I maghi del Toro Nero rischiano di morire dissanguati, qualora non dovessero essere curati in tempo. Quando Charlotte Roselei vede Yami in quelle condizioni, scoppia in lacrime. Con il suo amato a un passo dalla morte, finalmente supera la sua timidezza e confessa l'amore che prova nei suoi confronti, con grande shock di tutti.

Sul campo di battaglia intervengono Mimosa e Charmi, le quali combinando le loro magie riescono a salvare i compagni. Quando si risveglia, Yami ringrazia Charlotte per le sue calde parole, che però rivela di non aver capito minimamente. Non c'è tempo di festeggiare: c'è già una nuova minaccia nel mondo di Black Clover.