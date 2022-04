Black Clover 330 spoiler e immagini: è la fine di un grande sviluppo?

È stata una lunghissima battaglia, ma alla fine i protagonisti sembrano aver raggiunto indenni la fine. Da quando è iniziata in Black Clover la saga del Regno di Spade abbiamo assistito a tante magie nuove ma anche alla forza spaventosa degli esseri che abitano l'altro mondo, i diavoli. Nonostante i peggiori auspici, Asta ce l'ha fatta.

Con il suo ultimo fendente, Asta colpisce in pieno Lucifero e sembra uccidere il demone più forte di tutti. Eppure c'è Adrammelech che osserva la situazione, senza far capire quali sono le sue intenzioni. Queste diventano chiare, almeno parzialmente, negli spoiler di Black Clover 330. Le immagini disponibili in basso sul prossimo capitolo partono proprio con questo demone apatico che prende il cuore di Lucifero e se ne va via.

Intanto Yami e Nacht sono a terra e arriva Mimosa, mentre anche il resto del Toro Nero arriva sulla scena. Charmy usa la sua magia per dare altre forze alla maga curatrice, mentre il capitano Charlotte dichiara il suo amore al morente Yami. Mimosa riesce a curare entrambi e il capitano del Toro Nero ringrazia tutti, ma imbarazza Charlotte quando le dice di non aver capito cosa aveva detto poco prima.

Anche Asta arriva lì, ringraziando il vice capitano Nacht. Si chiude così un grandissimo arco di Black Clover.