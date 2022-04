Black Clover 331, un finale preannunciato 100 capitoli fa

Black Clover è oggi uno dei capisaldi della rivista a tema manga più popolare in giappone, Weekly Shonen Jump. L'epopea magica di Yuki Tabata, tuttavia, ha appena ricevuto una brusca battuta d'arresto per dare modo all'autore di rifiatare e rimettersi in salute in vista dell'ultimo arco narrativo del manga.

Black Clover è ufficialmente in pausa e per un paio di mesi non rivedremo Asta e Yuno su Jump. La casa editrice, in occasione dell'avviso della pausa, aveva preannunciato uno stop di circa 3 mesi, tuttavia le tempistiche potrebbero variare in corso d'opera. Come se ciò non bastasse, il capitolo 331 si è concluso con un colpo di scena sconvolgente: la vera identità dell'antagonista finale.

Eppure, una situazione del genere era stata in realtà preannunciata tanto tempo fa, per la precisione ben 100 capitoli fa. Il n°221, infatti, si intitolava "In preparazione per il tempo che verrà", mentre l'ultimo uscito domenica su Manga Plus proprio "Il tempo è giunto". Nel capitolo in questione, inoltre, proprio Dante, uno dei componenti della Dark Triad, sembrava discutere di un certo episodio che presto o tardi sarebbe arrivato. Infine, l'ultima magia di Julius per salvare il regno di Clover si fermava all'orario 5:55 che, nella numerologia, simboleggia un cambiamento imminente e la protezione divina.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo easter egg celato in un vecchio capitolo di Black Clover? Diteci la vostra opinione a riguardo, come al solito, con un commento qua sotto.