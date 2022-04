Black Clover 331: la sconvolgente identità dell'antagonista finale dell'opera

Dopo una battaglia pazzesca e ricca di colpi di scena, Asta è riuscito a sconfiggere Lucifero. Tuttavia, non appena il combattimento giunge al termine, gli eventi prendono una svolta che nessuno avrebbe mai immaginato. Il male, si annida in casa. Ecco l'antagonista finale di Black Clover.

La Saga del Raid nel Regno di Spade giunge all'epilogo con la vittoria dei Cavalieri Magici. Yami e Nacht sono stati curati grazie all'intervento di Mimosa e Charmy. Yuno incontra finalmente sua madre e viene invitato sul trono del regno. Asta, ringrazia Liebe per avergli permesso di rivivere i ricordi di Licita. Quando sia Asta che Yuno promettono ancora di voler diventare il prossimo Imperatore Magico, a Clover la situazione precipita. Il grande tradimento di Black Clover 331 lancia la saga finale del manga.

Damnatio bussa alla porta dell'Imperatore Julius per illustrargli i risultati delle sue indagini. A quanto pare, Megicula non è una dei tre diavoli supremi, ma solamente un rimpiazzo. Al fianco di Lucifero e Beelzebub, si trova Astaroth, di cui non si hanno notizie da tempo.

Egli, è il demone che alberga nel quarto e ultimo Zogratis, colui che abbiamo conosciuto nei ricordi di Zenon, e che controlla la magia del tempo. Damnatio lancia dunque la sua accusa: l'unico umano conosciuto a sapere usare quel tempo di magia è proprio Julius.

A quel punto, con Adrammelech che bussa alla sua finestra, Julius Novachrono abbassa la sua maschera. Egli, è in realtà Lucius Zogratis, l'ospite di Astaroth. Con Damnatio messo a tacere, Lucius riceve in dono il cuore di Lucifero. Black Clover entra in una lunga pausa e per sapere quel che accadrà, i lettori dovranno attendere ben tre mesi.