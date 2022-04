Black Clover 331 spoiler e immagini: un grande tradimento lancia la saga finale del manga

Yuki Tabata è al lavoro su Black Clover dal 2015. Sembrano ormai lontani i giorni in cui portò su Weekly Shonen Jump l'insuccesso Hungry Joker. Infatti, con il manga sulla magia, si è ritagliato uno spazio importante sulla rivista e nel mondo dell'intrattenimento pop. Tutto però si sta avvicinando alla conclusione.

La prima grande notizia che emerge è che Black Clover andrà in pausa per ben tre mesi, settimana più settimana meno. L'annuncio dell'autore e della casa editrice confermano che Tabata ha bisogno di riposo e intanto ne approfitterà per dipanare la trama dell'ultima saga del manga.

Saga che ha inizio negli spoiler di Black Clover 331, con tanto di immagini disponibili nella galleria in basso. "Il tempo inizia a muoversi" è un capitolo di 15 pagine dove si scopre che la madre di Yuno è ancora viva e incontra nuovamente il figlio. Tutto sembra tornato alla normalità, anche la rivalità di Asta e Yuno con entrambi che dichiarano di voler diventare imperatori della magia.

Il grosso del capitolo però è incentrato su una particolare scena della capitale. Damnatio si reca da Julius, ancora regredito alla forma da ragazzino, e gli illustra alcune situazioni. Sembra che Megicula non fosse uno dei tre diavoli più forti dell'altro mondo, ma che questi fossero Lucifero (conosciuto anche come Satan) controllore della gravità, Belzeebub controllore dello spazio, e infine un certo Astaroth, controllore del tempo.

Sembra che Megicula fosse un rimpiazzo di quest'ultimo, che è scomparso improvvisamente. E l'unico nel mondo reale che controlla la magia del tempo è proprio Julius Nova Chrono. Quest'ultimo si alza e mette KO Damnatio, rivelando di essere in realtà Lucius Zogratis, il fratello maggiore dei ragazzi della Triade Oscura.

Adrammelech arriva donandogli il cuore di Lucifero e sottolineando che è andato tutto come lui, Lucius, aveva pianificato. Lo scontro finale di Black Clover sta per avvicinarsi. Si chiude quindi un grande arco narrativo che dà subito spazio agli eventi conclusivi della storia.