Black Clover 331: Yuno rinuncerà al suo sogno in seguito a quell'emozionante incontro?

L’incredibile battaglia nel Regno di Spade ha finalmente trovato epilogo. Dopo tanta difficoltà e sofferenza, la Triade Oscura e i relativi diavoli sono stati sconfitti, così come anche Lucifero. Il combattimento di Black Clover ha permesso ad Asta e Yuno non solo di diventare decisamente più forti, ma anche di conoscere il loro passato.

Entrambi i protagonisti sono usciti dallo scontro fortemente potenziati. Asta, grazie al ricordo condiviso di sua madre, ha stretto una Devil Union Mode più solida con Liebe, mentre Yuno ha addirittura acquisito un secondo grimorio. Egli è infatti il figlio dei veri sovrani del Regno di Spade, e in quanto tale ha ottenuto quello che doveva essere suo per diritto, ossia il grimorio che permette di lanciare la magia di stelle.

Tuttavia, mentre la madre di Asta è ormai defunta, quella di Yuno si scopre essere ancora in vita. Nel capitolo 331 di Black Clover, il mago dell’Alba Dorata fa la conoscenza della regina del Regno di Spade, nonché sua mamma, Ciel Grinberryal.

Questo emozionante e significativo primo incontro, porta Yuno a un bivio. Ora che i tre Zogratis sono stati sconfitti e ripudiati dal trono, al ragazzo viene proposto di prendere la corona e guidare il Regno di Spade. Tuttavia, salire al potere significherebbe per lui rinunciare al sogno di diventare il prossimo Imperatore Magico di Black Clover.

Yuno, però, considera Clover la sua vera casa e, rinnovando la promessa fatta tempo fa ad Asta, decide di non desistere dal voler diventare Imperatore Magico. Solamente coronato quel sogno, salirà sul trono del Regno di Spade. Il futuro di Yuno resta però una incognita. Yuki Tabata ha salutato i lettori di Black Clover: la serie manga va in pausa per tre mesi.