Black Clover 333: l'ambizioso e terribile piano del Salvatore del Mondo

L’atmosfera di felicità che ha caratterizzato il ritorno di Black Clover è stata istantaneamente interrotta. Asta non ha fatto in tempo a fare i conti con i suoi nuovi doveri e oneri, che una nuova minaccia si è presentata al suo cospetto: il Salvatore del Mondo. Qual è il reale obiettivo di questa oscura e pericolosa figura?

Lucius Zogratis, fratello maggiore di Dante, Vanica e Zenon, è rimasto nascosto fino ad ora, nel corpo di Julius Novachromo, l’Imperatore Magico. Aspettando il momento giusto per prendere il sopravvento, e il controllo di quel corpo, Lucius si è presentato di fronte ad Asta, proclamandosi Salvatore del Mondo, e intenzionato ad eliminare l’unico errore presente nella visione che aveva avuto del futuro: il protagonista.

Lucius ha come obiettivo principale la creazione di un mondo equo, senza errori che possano portare a discriminazione, guerre e tristezza. Per farlo però, intende eliminare l’intera umanità e ricostruirla attraverso i propri poteri, plasmarla come vuole per avere la libertà di dominarla. Per questo Lucius intende eliminare Asta, che avendo dei poteri relativi all’anti-magia, sfuggirebbe dal suo controllo.

Per concludere ricordiamo che così ha inizio la battaglia finale di Black Clover, e vi lasciamo al filmato promozionale di Jump che riassume la storia del manga.