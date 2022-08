Black Clover 333: inizia il combattimento finale del manga?

La sconfitta di Lucifero nel regno di Spade ha portato sicuramente gioia tra i protagonisti di Black Clover. Asta e gli altri hanno affrontato una dura battaglia ma alla fine ce l'hanno fatta senza perdite. Eppure qualcuno tramava nell'ombra da tempo, una persona che si è rivelata molto diversa da come si pensava.

Julius Novachrono è in realtà ospite del corpo di Lucius Zogratis, il quarto fratello della famiglia Zogratis, il maggiore, che si riteneva morto o comunque scomparso da tempo. I mesi di stop di Black Clover hanno consentito al mangaka Yuki Tabata di programmare l'arco finale, che è partito subito col botto. Lucius Zogratis si è presentato davanti ad Asta e ha fermato il tempo, svelando qual è il suo vero piano.

Nell'arco di appena due capitoli sembra quindi iniziata la battaglia finale di Black Clover. Sarà davvero così? Per il momento, Asta inizierà lo scontro con Lucius sfruttando la propria antimagia, immune al blocco temporale imposto dal nemico. Potrebbe quindi essere davvero l'unico in grado di affrontare Lucius. Va comunque tenuto in considerazione però che Adrammelech e gli altri diavoli più forti ancora si devono mostrare adeguatamente e quindi potrebbe cominciare una nuova guerra, stavolta al centro del regno di Clover.