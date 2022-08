Black Clover 333 spoiler e immagini: il tempo sta finendo

L'ultimo atto di Black Clover è iniziato. Yuki Tabata ha lanciato in pasto ai suoi lettori alcune rivelazioni non di poco conto negli ultimi tempi, e adesso è giunto il momento di dare il via all'ultima fase della storia, per davvero, con uno scontro che porta Asta ad affrontare Lucius Zogratis.

Gli spoiler di Black Clover 333 partono con un flashback che mostra Lucius mentre sta cercando i suoi fratelli nel regno di Spade, ma poi viene visto in una struttura simile a un tempio con alcune tavolette rotte e incisioni. "Ho pensato tanto... a cosa siamo e a cosa dobbiamo compiere. Il portatore di diavoli più forte nella storia della nostra famiglia. Nato con due anime in un corpo solo." C'è poi una discussione di Lucius con Julius all'interno dello stesso corpo, con Lucius che vuole raggiungere la pace nel mondo, ma Julius non lo capisce.

Si ritorna poi alla scena con Asta e Lucius, con quest'ultimo che usa un incantesimo per fermare il tempo per tutti, ma Asta usa l'anti magia e riesce a rimanere cosciente, capendo che di fronte non ha l'imperatore magico. Lucius parla di aver preso il potere di Lucifero, parte poi un monologo sul suo desiderio di distruggere l'umanità e di ricostruirla, così da rendere tutti eguali, diventando l'ultimo imperatore magico, così che niente possa più andare storto. L'unica falla però è una sola: Asta con la sua antimagia, un potere che rappresenta una falla in questo mondo.

Asta però annuncia che lo fermerà e lo supererà, diventando il prossimo Imperatore Magico, concludendo Black Clover 333.