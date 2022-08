Black Clover 334: l'agghiacciante colpo di scena che stravolge un'anima fragile

Yuki Tabata ha deciso di iniziare l’arco narrativo finale di Black Clover ponendo immediatamente Asta di fronte alla più grande e terribile minaccia della serie. Nel capitolo 334 il sedicente Salvatore del Mondo ha fatto la sua prima mossa, prendendo in ostaggio un personaggio molto caro al protagonista.

Il salto temporale di quindici mesi dopo la fine della guerra combattuta nel Regno di Spade, le promozioni di Asta e Yuno nell’Ordine dei Cavalieri Magici, non sono serviti per allontanare l’ombra del male dal Regno di Clover, tornato nella forma di Lucius Zogratis, definitivamente impossessatosi del corpo dell’Imperatore Magico Julius. Proclamandosi Salvatore del Mondo e intenzionato a distruggere l’umanità per ricostruirla con i propri poteri, Lucius è arrivato al cospetto di Asta per ucciderlo, in quanto unico errore del suo piano, poiché possiede e utilizza l’anti-magia.

Lucius ha interrotto l’ennesima dichiarazione di Asta a Sorella Lily, per poi prendere quest’ultima come ostaggio, paralizzando il protagonista. Prendendo il controllo assoluto della ragazza, Lucius le fa pronunciare queste parole: “è per salvaguardare la pace nel mondo. Per favore, muori” rivolte ad Asta, che, come potete vedere nella tavola riportata in calce, rimane stupito, per poi venire brutalmente colpito e cadere nel vuoto, senza riuscire a reagire.