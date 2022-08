Black Clover 334: è stata appena introdotta una nuova razza? La sorpresa

Il ritorno di Black Clover segna l'inizio dell'arco finale. Con il capitolo 332 del manga, Yuki Tabata ha dato una grossa accelerata e ha già messo di fronte ad Asta il cattivo finale. Lucius Zogratis, un essere molto particolare, ha deciso di dominare il mondo per ricostruirlo con i suoi poteri demoniaci, ma il protagonista non glielo permetterà.

Lo scontro inizia velocemente, con Lucius che tenta di fermare il tempo, ma Asta, grazie alla sua antimagia, riesce a rispondere efficacemente agli attacchi nemici. Il protagonista però viene paralizzato da un evento che lo sconvolge. In Black Clover 334, Lucius si accorge che Asta può subire soltanto attacchi fisici e non magici, per questo decide di cambiare approccio e prende in ostaggio sorella Lily.

Dopo essersi trasformato in un essere non demoniaco, fa lo stesso con la sorella. Le sembianze ma anche la magia, come percepisce Asta, non appartengono né a un umano né a un diavolo: è la nascita di una nuova razza? Sembra infatti che Lucius assuma una forma angelica, con un corpo bianco e delle ali. Anche Sorella Lily si trasforma in una creatura del genere, con un corpo bianco e tutt'altro che demoniaco.

Potrebbe quindi essere stata rivelata la razza degli angeli in Black Clover, complementari ai diavoli. Si apre quindi un nuovo scenario?