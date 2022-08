Black Clover 334 spoiler: il colpo più duro per Asta

Venuto a conoscenza del terribile piano del Salvatore del Mondo in Black Clover 333, Asta è pronto a difendere il Regno di Clover e a muovere battaglia contro colui che si fregia di essere ancora più forte dell’Imperatore Magico. Cosa succederà nel prossimo capitolo dell’opera scritta da Yuki Tabata?

Gli spoiler di Black Clover 334 apparsi in rete prima del rilascio ufficiale, programmato per il 21 luglio alle ore 17:00, anticipano lo scontro tra Asta e Lucius Zogratis, colui che silente risiedeva nell’animo dell’imperatore Julius Novachrono.

Grazie all’allenamento effettuato durante il time skip, ora Asta può usufruire della Devil Union Mode per dieci minuti. Inizialmente, il giovane del Toro Nero riesce a reggere il ritmo con la sua anti-magia, ma ben presto Lucius rivela la sua vera identità.

Nato in un clan di ospiti dei diavoli, ha appreso come purificare il potere dei diavoli per far emergere la loro natura. A quel punto, lo Zogratis si trasforma in una forma serafica che muta il suo corpo, ora dotato di ali e corna. Anche il suo grimorio cambia forma.

Asta è sbalordito: il ki dell’avversario non è più né quello di un umano né quello di un diavolo. In questo momento d’incertezza, Lucius rivela che tipo di magia è in grado di usare. Prendendo in ostaggio sorella Lily, toccandola la trasforma in un diavolo. Lucius è in possesso della Magia dell'Anima, un tipo di magia che trasforma le anime di coloro che tocca.

Asta si precipita per salvare la sua amata, ma viene trafitto al petto dall’antagonista. Mentre cade tramortito al suolo, vede le due figure angeliche/demoniache augurargli addio. Apparentemente la ferita di Asta non dovrebbe essere troppo profonda e non dovrebbe trovarsi in pericolo di vita. Tuttavia, il protagonista è stato surclassato in tutto e per tutto.