Black Clover 334 spoiler: una terribile scelta e una mutazione diabolica

Sembrava tutto finito con la sconfitta di Lucifero, uno dei demoni più forti dell'altro mondo. Eppure, prima della pausa, l'autore Yuki Tabata ha sganciato alcune bombe in Black Clover, lanciando così la saga finale. Una saga che è iniziata poche settimane fa, dopo uno stop di tre mesi, e che fa conoscere ad Asta e agli altri il cattivo finale.

Lucius Zogratis si è infatti manifestato nella capitale di Clover, fermando il tempo e iniziando un duro scontro con Asta, che continuerà nelle prossime settimane.

Sono davvero poche le informazioni rivelate finora in rete sul prossimo capitolo. Gli spoiler di Black Clover 334 rivelano innanzitutto il titolo, "Animi fragili". Segue poi una rivelazione sui tre eventi principali del capitolo, a quanto pare carico d'azione. Infatti, Asta e Lucius Zogratis continuano a combattere nella capitale reale del regno di Clover. Durante la battaglia, però, Lucius prende in ostaggio sorella Lily e la trasforma in un demone. Il capitolo 334 di Black Clover si conclude con Asta che prende in pieno un colpo da Lucius, che lo ferisce tagliandolo al petto.

Non è ancora ben chiaro se questo colpo è una ferita profonda oppure superficiale, ma la trasformazione di sorella Lily mette Asta in una posizione davvero brutta. Il capitolo ufficiale di Black Clover verrà pubblicato su MangaPlus domenica 21 agosto 2022 alle ore 17:00 in inglese e altre lingue.