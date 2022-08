Black Clover 334, né umano né demone: l'ascesa del messia

La saga finale di Black Clover mette Asta di fronte a un avversario terribile, colui che si vanta di essere ancora più forte dell’Imperatore Magico Julius Novachrono. Il giovane della compagnia del Toro Nero è però deciso a proteggere il Regno di Clover e i suoi cari.

Il nuovo capitolo scritto da Yuki Tabata comincia con una spiegazione sui progressi compiuti dal protagonista. Rispetto all’ultima battaglia, Asta è ora in grado di sfruttare la Devil Union Mode per cinque minuti. Tuttavia, usando parzialmente i suoi poteri, limitando il rilascio di anti-magia in un singolo punto e non in tutto il corpo, può mantenere lo sforzo per un totale di dieci minuti.

La terribile battaglia di Black Clover 334 comincia dunque con Asta che riesce a reggere il passo di Lucius, il quale sfrutta la magia del tempo che era di Julius. Questo tipo di magia imbattibile ha però un’unica debolezza, appunto l’anti-magia di Asta.

Dopo uno scambio di colpi, convinto di essere il Salvatore del Mondo l’ultimo Zogratis decide di mostrare la sua vera natura. Il suo grimorio muta l’aspetto esteriore di Lucius, che si trasforma in un essere dall’aspetto quasi angelico. Egli è asceso a una forma superiore e come riconosce Asta non è né più un uomo né un demone.

Con questa trasformazione rivela la sua magia, quella d’anima, e toccando Sorella Lily la trasforma in un demone. Scioccato alla vista della sua amata in quelle condizioni, Asta subisce il colpo più duro in Black Clover 334. Lucius è pronto a portare il suo concetto di pace nel mondo magico.