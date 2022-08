Black Clover 335: la rinascita dell'umanità, ecco il nuovo Imperatore Magico

I tre mesi di pausa di Black Clover sono serviti all’autore Yuki Tabata per confezionare un finale adeguato all’epica avventura vissuta da Asta, ma molti degli eventi accaduti in appena tre capitoli hanno accelerato il ritmo in maniera imprevedibile, ponendo sin da subito il protagonista di fronte alla minaccia più grande: il Salvatore del Mondo.

Dal titolo “Separazione”, il capitolo 335, disponibile su MangaPlus, ci riporta al confronto tra Asta e Lucius Zogratis, rimasto nascosto all’interno del corpo dell’Imperatore Magico Julius, di cui ora ha il totale controllo. Sorella Lily, tramutata in un altro tipo di creatura dall’antagonista, ha inferto una grave ferita ad Asta, che viene raggiunto da Noelle, Nero e Mimosa. Gli attacchi di Noelle vengono interrotto dalla magia spaziale di Lily, descritta da Lucius come la prima di Paladini, guerrieri dall’enorme saggezza e pressoché immortali, che combatteranno per il bene del mondo.

Lucius afferma con sicurezza di voler diventare l’Imperatore Magico, e poco dopo Lily confina gli alleati di Asta con la magia spaziale, per poi farlo sparire di fronte ai loro occhi. Compiaciuto della sparizione dell’unico errore del mondo, Lucius fissa il giorno del giudizio ad una settimana dal presente, e annunciando l’ultima guerra sacra che colpirà l’umanità, in scena arrivano Capitani dei Cavalieri Magici. Yami e gli altri non fanno però in tempo a raggiungere il villain, che svanisce nel nulla.